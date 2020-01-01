"Непрошенные гости": В кабинет замминистра юстиции проникли неизвестные

Ольга Онищук написала соответствующее заявление в полицию.

Неизвестные проникли в кабинет замминистра юстиции Ольги Онищук. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читай также: Кабмин назначил несколько замминистров и нового главу Фонда госимущества

Чиновница вызвала полицейских и написала соответствующее заявление. Она рассказала об угрозах, которые поступали несколько месяцев назад.

“Непрошенные гости даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и “сюрпризы“ на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении“ - отметила она.

По мнению Онищук, к преступлению могут быть причастны “рейдеры“.

Ранее сообщалось о том, что Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram