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"Непрошенные гости": В кабинет замминистра юстиции проникли неизвестные

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Ольга Онищук написала соответствующее заявление в полицию.
"Непрошенные гости": В кабинет замминистра юстиции проникли неизвестные
"Непрошенные гости": В кабинет замминистра юстиции проникли неизвестные
Ольга Онищук / Facebook

Неизвестные проникли в кабинет замминистра юстиции Ольги Онищук. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Чиновница вызвала полицейских и написала соответствующее заявление. Она рассказала об угрозах, которые поступали несколько месяцев назад.

“Непрошенные гости даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и “сюрпризы“ на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении“ - отметила она.

По мнению Онищук, к преступлению могут быть причастны “рейдеры“.

Ранее сообщалось о том, что Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО.

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Теги: Министерство юстиции, Взлом, кабинет
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