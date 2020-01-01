Шмыгаль рассказал, как ослабят карантин 20 мая

В среду Кабмин обсудит ослабление карантинных мер в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, какие шаги по ослаблению карантинного режима рассмотрит Кабинет Министров в среду, 20 мая. Об этом премьер написал на своем Telegram-канале.

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"В среду, на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос возобновления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 м²),- отметил глава правительства.



Кроме того, Кабмин обсудит возможность открытия детских садов и метрополитена с 25 мая, если этому будет способствовать эпидемическая ситуация. Соответствующие шаги будут обсуждаться совместно с региональной властью.

Напомним, стало известно, как будет работать метро после карантина.

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