Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль рассказал, как ослабят карантин 20 мая

Комментариев: 0
В среду Кабмин обсудит ослабление карантинных мер в Украине.
Премьео-министр Денис Шмыгаль
Премьео-министр Денис Шмыгаль
Урядовий Портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, какие шаги по ослаблению карантинного режима рассмотрит Кабинет Министров в среду, 20 мая. Об этом премьер написал на своем Telegram-канале.

Читай также: Премьер сообщил, когда возобновят авиасообщение

"В среду, на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос возобновления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 м²),- отметил глава правительства.

Кроме того, Кабмин обсудит возможность открытия детских садов и метрополитена с 25 мая, если этому будет способствовать эпидемическая ситуация. Соответствующие шаги будут обсуждаться совместно с региональной властью.

Напомним, стало известно, как будет работать метро после карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь