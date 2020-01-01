В МОЗ озвучили критерии, по которым будут смягчать карантин в регионах

Если критерии в регионе будут соблюдаться, он сможет перейти на следующий этап смягчения ограничений.

Смягчения карантинных ограничений в регионах Украины возможно при наличии трех критериев. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в ходе традиционного пресс-брифинга.

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"Начиная с 22 мая, мы предлагаем адаптивный карантин. Мы вводим три критерия по заболеваемости COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, - она не должна превышать 50%, и количество тестирований в каждом регионе", - рассказал Степанов.



Министр также отметил, что вышеперечисленные критерии соответствуют этапам смягчения карантина, которые будут вводиться каждые 10 дней: 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и 21 июня. Если необходимые критерии в регионе будут соблюдаться, он будет переходить на следующий этап смягчения ограничений.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как ослабят карантин 20 мая.

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