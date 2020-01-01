Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Офис президента из-за карантина ограничил количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая в Мариинском дворце в центре Киева. Смотрите онлайн-трансляцию конференции Владимира Зеленского на Korrespondent.net.

"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Указано, что место проведения – парковая часть Мариинского дворца.

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной", – добавили в Офисе президента.

Также пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал пресс-конференцию Зеленского по итогам его первого года на посту главы государства.

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