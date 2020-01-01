В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера Sanix

Житель Прикарпатья подозревается в крупнейшем за историю интернета похищении цифровых баз данных.

Служба безопасности Украины установила личность и задержала известного хакера Sanix. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: Денисова сообщила о кибератаках на сайт омбудсмена

По правоохранителей, в начале 2019 года фигурант опубликовал на форуме объявление о продаже базы данных с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. В январе 2019 года о нем писали иностранные СМИ, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была “крупнейшим за всю историю массивом украденных данных“.

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гб составляла лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Общий объем составляет почти терабайт. Туда входят персональные данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Читай также: Хакеры читали почту Меркель - СМИ

СБУ получила информацию, что хакер под ником Sanix – это, вероятно, житель Ивано-Франковской области. Специалисты спецслужбы зафиксировали продажу им баз данных с логинами, паролями к электронной почте, пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal и т.д.

В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины злоумышленник задержан. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 3000 долларов.

Читай также: Хакеры пытались украсть “антикризисные“ деньги в Германии

Задержанному готовят подозрение о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и сбыте или распространении информации с ограниченными доступом, которая хранится на компьютерах.

Напомним, ранее стало известно, что в Европарламенте выявили масштабную утечку данных. В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.