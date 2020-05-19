У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию

Зеленский расскажет об итогах первого года своего президентства.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию в Мариинском дворце. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Отмечается, что из-за карантинных ограничений каждое СМИ сможет аккредитировать на мероприятие не больше одного журналиста.



"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: Мариинский дворец (парковая часть). Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета министров Украины. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или видеооператора", - сообщили в ОП.



Пресс-конференцию главы государства можно будет посмотреть онлайн на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях.

Напомним, в ОП исключили отставку Ермака.

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