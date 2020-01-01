К концу мая “Слуга народа” представит кандидатов в мэры, - Арахамия

Глава фракции рассказал детали внутрипатрийных праймериз.

Партия "Слуга народа" представит своих кандидатов в мэры уже к концу этого месяца. Между тем, персоналии кандидатов не огласят, пока не сделают необходимые соцзамеры.

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Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире передачи "Hard дня с Влащенко".

Мы никого не оглашаем, пока мы не сделаем необходимые замеры... До конца мая будем иметь замеры и после этого мы публично огласим, кто же кандидаты от нашей партии, - сказал Арахамия.

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Глава “Слуги народа” добавил, что соответствующие замеры рейтингов необходимы, поскольку в больших городах достаточно высокие рейтинги имеют нынешние мэры, поэтому кандидат от партии без "базового" рейтинга не сможет с ними соперничать.

Это будет заведомо провальным, - сказал Арахамия.

Напомним, Бужанский заявил о намерениях баллотироваться на пост мєра Днепра. Нардеп будет участвовать в праймериз партии.

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