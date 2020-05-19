Люстрированному прокурору выплатят больше миллиона за "вынужденный прогул"

Сумский суд вернул на должность люстрированного прокурора Дмитрия Андреева.

19 мая Сумской окружной административный суд вынес решение о признании незаконной люстрации бывшего заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева. Об этом информирует пресс-служба суда.

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Суд постановил, что Андреева немедленно должны восстановлен в должности. Кроме того, прокуратуру Сумщины обязали выплатить ему 1,157 млн гривен с формулировкой “время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года“.



В 2014 году Андреев был уволен из прокуратуры в 2014 году согласно закону о люстрации “Об очищении власти“.

Напомним, суд снял арест с судна РФ, добывавшего песок в Черном море.

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