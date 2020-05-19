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Рада отказалась рассматривать закон о двойном гражданстве

Комментариев: 8
Сегодня парламент не будет рассматривать данный закон.
Верховная Рада
Верховная Рада
facebook.com/sluganarodu.official

Во вторник, 19 мая, парламент Украины снял с рассмотрения президентский законопроект №2590 о легализации двойного гражданства в Украине. 

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Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

Разумков ответил, что вчера, 18 мая, руководители нескольких фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект. Между тем, глава парламента не ставил этот вопрос на голосование, а просто заявил, что сегодня законопроект снимается с рассмотрения. 

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Напомним, Верховная Рада Украины уже на этой неделе рассмотрит законопроект №2590 о двойном гражданстве. Об этом заявил представитель президента Руслан Стефанчук. 

По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру. В разработке законопроекта приняли участие Всемирный конгресс украинцев и диаспоры.

 

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Теги: двойное гражданство, Рада, законопроект
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Комментариев (8)
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СерыйКыць    19.05.2020, 12:47
Оценка:  -20
СерыйКыць
Снова"слуги урода"обосрались...))))))))) ))))
СливнойБачок    19.05.2020, 12:45
Оценка:  -1
СливнойБачок
А почему тогда у половины депутатов есть Израильское гражанстчо, если закона нет ?
ВосставшийИзБана    19.05.2020, 12:37
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру."

А по факту эта инициатива направлена на то, чтобы узаконить наличие нескольких паспортов у нашей "элиты". В первую очередь у Бени. Хватит нас дурить.
ВосставшийИзБана    19.05.2020, 12:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Для того, чтобы любить Украину и действовать на ее благо не нужно иметь несколько паспортов. Достаточно одного. Причем - любого.
sem    19.05.2020, 13:17
Оценка:  -1
sem
Надо олюдях думать. Один хорошо а два лучше...
ВосставшийИзБана    19.05.2020, 13:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Одна голова - хорошо, а две - мутант.
Woodbrother    19.05.2020, 12:35
Оценка:  +2
Woodbrother
Этот предательский закон вообще рассматривать нельзя.
SINOBI-LIFE    19.05.2020, 12:37
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
За него нужно судить,как за измену!!!!
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