Рада отказалась рассматривать закон о двойном гражданстве

Сегодня парламент не будет рассматривать данный закон.

Во вторник, 19 мая, парламент Украины снял с рассмотрения президентский законопроект №2590 о легализации двойного гражданства в Украине.

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Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

Разумков ответил, что вчера, 18 мая, руководители нескольких фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект. Между тем, глава парламента не ставил этот вопрос на голосование, а просто заявил, что сегодня законопроект снимается с рассмотрения.

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Напомним, Верховная Рада Украины уже на этой неделе рассмотрит законопроект №2590 о двойном гражданстве. Об этом заявил представитель президента Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру. В разработке законопроекта приняли участие Всемирный конгресс украинцев и диаспоры.

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