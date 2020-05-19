Рада отказалась рассматривать закон о двойном гражданстве
Во вторник, 19 мая, парламент Украины снял с рассмотрения президентский законопроект №2590 о легализации двойного гражданства в Украине.
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Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.
Разумков ответил, что вчера, 18 мая, руководители нескольких фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект. Между тем, глава парламента не ставил этот вопрос на голосование, а просто заявил, что сегодня законопроект снимается с рассмотрения.
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Напомним, Верховная Рада Украины уже на этой неделе рассмотрит законопроект №2590 о двойном гражданстве. Об этом заявил представитель президента Руслан Стефанчук.
По словам Стефанчука, в данном документе отображена “инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев“ по всему миру. В разработке законопроекта приняли участие Всемирный конгресс украинцев и диаспоры.
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А по факту эта инициатива направлена на то, чтобы узаконить наличие нескольких паспортов у нашей "элиты". В первую очередь у Бени. Хватит нас дурить.