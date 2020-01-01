Боевики на Донбассе пытались установить видеонаблюдение

Попытка установки камер была зафиксирована во время ремонтных работ.

Сепаратисты на Донбассе хотели установить камеры видеонаблюдения во время планового ремонта электрической сети. Своими действиями боевики дискредитируют процесс предоставления гарантий безопасности во время ремонтных работ.

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Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

По данным штаба, во время ремонтных работ неподалеку оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское подразделения Объединенных сил зафиксировали попытку боевиков установить камеры видеонаблюдения.

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К слову, работы по ремонту электросети проводились под присмотром и руководством трех вооруженных представителей оккупационных войск, хотя украинской стороной через СММ ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ.

Этот факт свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях, - сказано в сообщении.

Напомним, снайперы ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине. По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

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