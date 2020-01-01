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Боевики на Донбассе пытались установить видеонаблюдение

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Попытка установки камер была зафиксирована во время ремонтных работ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты на Донбассе хотели установить камеры видеонаблюдения во время планового ремонта электрической сети. Своими действиями боевики дискредитируют процесс предоставления гарантий безопасности во время ремонтных работ.

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Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

По данным штаба, во время ремонтных работ неподалеку оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское подразделения Объединенных сил зафиксировали попытку боевиков установить камеры видеонаблюдения. 

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К слову, работы по ремонту электросети проводились под присмотром и руководством трех вооруженных представителей оккупационных войск, хотя украинской стороной через СММ ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ.

Этот факт свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях, - сказано в сообщении.

Напомним, снайперы ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине. По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

 

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Теги: ООС, война на Донбассе, сепаратисты
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