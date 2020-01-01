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В Одессе появились спецбоксы для сбора использованных масок

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Представляющие биологическую опасность использованные средства гигиены больше не нужно выбрасывать в обычный мусор.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Одессе начали устанавливать специальные боксы, куда жители города смогут выбросить использованные маски, респираторы и одноразовые перчатки. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19 заявил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман, пишет УНИАН.

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По его словам, сотрудники коммунальных предприятий и служб после каждой смены организовано утилизируют свои средства защиты путем сжигания.

“Однако жители миллионного города такой возможности не имеют, поэтому мы предусмотрели такую возможность и для них. Возле жилых домов, у зданий ЖКС, в парках и других местах мы устанавливаем специальные боксы, в которые одесситы смогут выбросить использованные маски, перчатки и респираторы“, – отметил Жеман.

Напомним, ранее подобные пункты сбора медицинских отходов были открыты в Киеве. В каждом из 10 районов Киева появились пункты приема и утилизации использованных медицинских масок и перчаток.

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Теги: маски, Одесса, медицинские отходы
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