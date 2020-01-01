Десятки родителей пикетируют Кабмин с требованием открыть детсады
19 мая под зданием Кабинета Министров проходит митинг родителей, которые требуют как можно быстрее снова открыть детские сады. На акции присутствуют порядка 50 человек, сообщает УНИАН.
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Родители требуют восстановить работу детских садов уже с 22 мая, так как им нужно ходить на работу, а детей в не с кем оставляться на это время.
"Инициаторами акции выступают родители, которые теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми. Также остро стоит проблема у родителей детей с особыми образовательными потребностями, которым нужна постоянная коррекция с привлечением специалистов", - отмечают организаторы акции.
Напомним, карантин в Украине будет действовать до 22 июня.
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