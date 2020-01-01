Украина достойно справилась с первыми вызовами COVID-19 – Зеленский

Глава государства доволен эффективностью борьбы с эпидемией, но предостерегает от небрежного отношения к ней.

Украина достойно справилась с первыми вызовами, но всё равно не следует небрежно относиться к угрозе коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением COVID-19 во вторник, 19 мая, сообщает президентская пресс-служба.

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В начале совещания была озвучена статистика заболеваемости, согласно которой за последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 260 человек, а вылечились от него – 356 граждан.

Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность украинцев, - отметил Владимир Зеленский.

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В ходе совещания министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в свою очередь сообщил, что к настоящему моменту почти во всех регионах выплачены 300-проценитные надбавки за март медикам, которые задействованы в лечении коронавирусных пациентов. Еще три области должны решть этот вопрос в ближайшие дни.

В то же время некоторые регионы уже приступили к выплатам надбавок за апрель.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.

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