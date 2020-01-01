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"Вирус умер": "Слуга" Богуцкая пришла в Раду в сеточной маске

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Нардеп Богуцкая пришла на парламентское заседание в странной маске.
Нардеп Лиза Богуцкая
Нардеп Лиза Богуцкая
Лиза Богуцкая/Facebook

Народный депутат фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая пришла на заседание Верховной Рады в розовой вязанной маске, которая никак не сможет обезопасить от заражения коронавирусом. Свое фото Богуцкая опубликовала в Facebook.

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"Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - написала она.

Лиза Богуцкая/Facebook

Лиза Богуцкая/Facebook

Напомним, сегодня Рада разблокировала "антиколомойский" закон.

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