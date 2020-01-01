Никакой дистанции: в Днепре толпа штурмовала секонд-хенд

Появились фото из места событий.

В Днепре толпа из нескольких десятков человек, среди которых были и люди без масок, штурмом взяла магазин секонд-хенда.

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Об этом сообщает один из местных Телеграм-каналов.

Отмечается, что люди не соблюдали социальную дистанцию, а выбрали реальный шанс попасть в торговый зал любимого места покупки вещей. Около пятидесяти человек собрались толпой на узкой площадке у входа в магазин на Театральном бульваре.

Люди не соблюдали дистанцию t.me/hyevuy_dnepr

К слову, среди людей были и те, кто забыл не только о дистанции, но и о масочном режиме.

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Напомним, ученые выявили людей, невосприимчивых к коронавирусу. Антитела от SARS-CoV-2 обнаружены у тех, кто в 2003 году переболел вирусом SARS-CoV. Это объясняется перекрестным иммунитетом.

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