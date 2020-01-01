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В Ужгороде работает супермаркет, где заболели сразу 6 работников – СМИ

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Сейчас магазин проверяют правоохранители.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/kyivcity.gov.ua

В Ужгороде продолжает работать супермаркет, где произошла вспышка коронавируса. Об этом пишет ресурс mukachevo.net.

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По данным местных журналистов, опасную инфекцию подхватили сразу 6 работников магазина, но предприятие продолжает работать. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы Закарпатья. В частности, в ходе расследования эксперты должны проверить соблюдение санитарных правил и норм.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Напомним, по состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели. В Закарпатской области с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 911 человек.

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Теги: коронавирус, Ужгород, Закарпатская область
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