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Стало известно, когда заканчивается срок убежища Януковича в РФ

Комментариев: 1
Экс-президент Украины находится в международном розыске, однако имеет статус временного беженца в России.
Экс-президент Виктор Янукович
Экс-президент Виктор Янукович
EPA/UPG

Миграционная служба Российской Федерации предоставила беглому президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище сроком до 26 октября 2020 года. Об этом идет речь в решении Печерского суда Киева об избрании Януковичу меры пресечения, сообщает РБК-Украина.

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Из текста документа следует, что Янукович получил в России временное убежище, которое было продлено до 26 октября 2020 года. На сегодняшний день Генеральная прокуратура РФ продолжает отказывать Украине во всех просьбах о вручении процессуальных документов в деле Януковича.

Отмечается, что сам Янукович находится в международном розыске с 29 мая 2019 года.

Напомним, суд вынес решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича для того, что  начать в отношении него процедуру экстрадиции.

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Комментариев (1)
navigator2    19.05.2020, 14:32
Оценка:  +5
navigator2
легетимний беженець
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