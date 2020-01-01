Дело о коррупции бывшего зама Кличко засекретили

Никакой информации о деле журналистам не предоставляют.

Глава КГГА Виталий Кличко требовал провести публичное расследование дела о возможной коррупции своего бывшего первого заместителя Николая Поворозника, СБУ материалы дела засекретила.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ ведомства.

Служба безопасности Украины отказалась сообщать информацию в указанном производстве из-за тайны досудебного расследования. В силовом ведомстве ссылаются на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации".

К слову, в СБУ даже не рассказывают, передано ли дело Поворозника в НАБУ по подследственности.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о ходе расследования в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Об этом столичный градоначальник сообщил во время онлайн-брифинга.

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