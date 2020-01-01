Дело о коррупции бывшего зама Кличко засекретили
Глава КГГА Виталий Кличко требовал провести публичное расследование дела о возможной коррупции своего бывшего первого заместителя Николая Поворозника, СБУ материалы дела засекретила.
Читай также: Кличко о возможной взятке в КГГА: Я никого покрывать не буду
Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ ведомства.
Служба безопасности Украины отказалась сообщать информацию в указанном производстве из-за тайны досудебного расследования. В силовом ведомстве ссылаются на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации".
К слову, в СБУ даже не рассказывают, передано ли дело Поворозника в НАБУ по подследственности.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о ходе расследования в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Об этом столичный градоначальник сообщил во время онлайн-брифинга.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.