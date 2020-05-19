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СБУ: Гордон был инициатором интервью с Поклонской и Гиркиным

Комментариев: 2
В ведомстве отметили, что детально изучают все детали опубликованных интервью.
Чиновники напомнили, что Гиркин находится в международном розыске
Чиновники напомнили, что Гиркин находится в международном розыске
Скриншот

В СБУ сообщили о том, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с бывшим “прокурором“ Крыма Натальей Поклонской и так называемым “главой обороны ДНР“ Игорем Гиркиным. Соответствующее сообщение СБУ опубликовано на официальной странице Facebook.

СБУ сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиним (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона - подчеркнули в пресс-службе

В сообщении указано, что “озвученная в интервью информация“ будет детально проанализирована. 

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В Министерстве по делам ветеранов раскритиковали интервью Гордона с Гиркиным. Здесь материал назвали “популяризацией военных преступлений на территории Украины “.

В Минветеров напомнили, что Гиркин находится в международном розыске, а в Украине против него открыты уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины - подчеркнули чиновники

Напомним, вчера журналист Дмитрий Гордон провел интервью с так называемым "главой минобороны ДНР" Игорем Гиркиным. После у офиса журналиста активисты провели акцию протеста.

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Теги: Гордон, Гиркин, Поклонская, СБУ
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Комментариев (2)
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ftb1    19.05.2020, 15:14
Оценка:  0
ftb1
Беги Митя беги, бо никто тебя не спасёт в этой стране от тех, за кого ты так радел все эти годы и кому Гиркин рога пообломал.
ParisMA    19.05.2020, 15:09
Оценка:  -1
ParisMA
Гордон - реально толпойоп! Ну прям Левитан ни дать ни взять) Клоун! Подзабыли про черта с золотыми пирамидками вот оно и напоминает про себя кидало! жлоб подольский!
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