В Днепре шестимесячный ребенок умер, подавившись пакетом

Полиэтиленовый пакет перекрыл ребенку дыхательные пути. Прибывшие на вызов медики не смогли реанимировать младенца.

В понедельник, 18 мая, в Днепре умер шестимесячный ребенок, который подавился полиэтиленовым пакетом. Об этом пишет местное издание “Мост-Днепр“ со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

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Сообщается, что в “скорую“ поступил вызов о том, что 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.

“Отец ребенка вызвал “скорую“. В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни“, - сказал он.

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По предварительной информации, ребенок дотянулся рукой до пакета, и полиэтилен перекрыл ему верхние дыхательные пути.

В результате удушья 6-месячный ребенок скончался.

Напомним, в Днепре бездомный убил 12-летнего мальчика. Голое тело ребенка нашли в заброшенном доме на территории больницы.

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