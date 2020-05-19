Украинцы стали чаще "решать" вопросы при помощи взяток
В Украине увеличился уровень коррупции по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens.
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Итак, около 61% украинцев в 2020 году не сталкивались с коррупцией в правоохранительных органах (кроме патрульной полиции). В 2017 году таких граждан было больше - 81%.
В нынешнем году 13,3% украинцев сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов намекали или требовали взятку. В 2017 году таких граждан было 9,5%.
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Еще 13,3% в 2020 году использовали “блат“ для решения личных вопросов (в 2017 году показатель составлял 2,6%).
Еще 33,8% сообщили о вымогании взяток или благотворительных взносов в медучреждениях.
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