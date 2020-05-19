Украинцы стали чаще "решать" вопросы при помощи взяток

В соответствии с результатами исследования, коррупции в Украине стало больше.

В Украине увеличился уровень коррупции по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens.

Читай также: Зарплаты, война и коррупция: украинцы назвали главные проблемы

Итак, около 61% украинцев в 2020 году не сталкивались с коррупцией в правоохранительных органах (кроме патрульной полиции). В 2017 году таких граждан было больше - 81%.

В нынешнем году 13,3% украинцев сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов намекали или требовали взятку. В 2017 году таких граждан было 9,5%.

Читай также: Дело о коррупции бывшего зама Кличко засекретили

Еще 13,3% в 2020 году использовали “блат“ для решения личных вопросов (в 2017 году показатель составлял 2,6%).

Еще 33,8% сообщили о вымогании взяток или благотворительных взносов в медучреждениях.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Рады решили выяснить, что такое достойные условия жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram