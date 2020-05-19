Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы стали чаще "решать" вопросы при помощи взяток

Комментариев: 1
В соответствии с результатами исследования, коррупции в Украине стало больше.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине увеличился уровень коррупции по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens.

Читай также: Зарплаты, война и коррупция: украинцы назвали главные проблемы

Итак, около 61% украинцев в 2020 году не сталкивались с коррупцией в правоохранительных органах (кроме патрульной полиции). В 2017 году таких граждан было больше - 81%.

В нынешнем году 13,3% украинцев сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов намекали или требовали взятку. В 2017 году таких граждан было 9,5%.

Читай также: Дело о коррупции бывшего зама Кличко засекретили

Еще 13,3% в 2020 году использовали “блат“ для решения личных вопросов (в 2017 году показатель составлял 2,6%).

Еще 33,8% сообщили о вымогании взяток или благотворительных взносов в медучреждениях. 

 

Ранее сообщалось о том, что депутаты Рады решили выяснить, что такое достойные условия жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: коррупция, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
tamarakoren    19.05.2020, 15:09
Оценка:  0
tamarakoren
На прессухе Зе расскажет как поборол коррупцию )) а вы всёврёте.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь