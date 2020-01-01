В Харьковской области от COVID-19 вылечился пятимесячный малыш

Это был самый маленький пациент с коронавирусом в Украине.

В Харьковской области коронавирус победил пятимесячный младенец.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По данным Кучера, за минувшие сутки в области полностью побороли COVID-19 25 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 186 пациентов. Хорошей новостью является то, что среди выздоровевших - пятимесячный мальчик из Лозовского района.

По данным на 9:00 19 мая, в Харьковской области зафиксировано 816 случаев COVID-19, из них 27 - за последние сутки, 30 человек скончалось. На данный момент с коронавирусной инфекцией госпитализировано 256 человек.

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Напомним, в Ужгороде продолжает работать супермаркет, где произошла вспышка коронавируса. По данным местных журналистов, опасную инфекцию подхватили сразу 6 работников магазина, но предприятие продолжает работать.

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