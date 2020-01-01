В Верховном суде нет денег на повестки
Валентина Данишевская пожаловалась на недостаточное финансирование судов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью РБК.
Председатель суда отметила, что что сокращение финансирования может привести к остановке работы судов.
Уже сейчас судебная система имеет проблемы с приобретением бумаги, конвертов, марок, - отметила она
Данишевская подчеркнула, что это средства не для судей.
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Также глава Верховного суда прокомментировала регулярные сообщения правоохранительных органов о взятках судьям. По словам Данишевской, высокую зарплату судьи начали получать только с “января этого года“.
Однако я не имею в виду, что только заработная плата влияет на уровень коррупции. Нет! Высокая заработная плата лишь уменьшает количество тех, кто может предлагать “достойную“ взятку - заявила она
Напомним, народные депутаты ограничили заработные платы судьям не больше 47 тыс грн до завершения карантина. Также были отменены ремонты кабинетов.
Ранее сообщалось о том, что депутаты Рады решили выяснить, что такое достойные условия жизни.
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