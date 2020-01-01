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В Верховном суде нет денег на повестки

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Глава Верховного суда пожаловалась на недостаточное финансирование.
Данишевская рассказала, что в первое время сотрудники самостоятельно покупали средства индивидуальной защиты
Данишевская рассказала, что в первое время сотрудники самостоятельно покупали средства индивидуальной защиты
rbc.ua

Валентина Данишевская пожаловалась на недостаточное финансирование судов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью РБК.

Председатель суда отметила, что что сокращение финансирования может привести к остановке работы судов. 

Уже сейчас судебная система имеет проблемы с приобретением бумаги, конвертов, марок, - отметила она

Данишевская подчеркнула, что это средства не для судей. 

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Также глава Верховного суда прокомментировала регулярные сообщения правоохранительных органов о взятках судьям. По словам Данишевской, высокую зарплату судьи начали получать только с “января этого года“.

Однако я не имею в виду, что только заработная плата влияет на уровень коррупции. Нет! Высокая заработная плата лишь уменьшает количество тех, кто может предлагать “достойную“ взятку - заявила она

Напомним, народные депутаты ограничили заработные платы судьям не больше 47 тыс грн до завершения карантина. Также были отменены ремонты кабинетов. 

Ранее сообщалось о том, что депутаты Рады решили выяснить, что такое достойные условия жизни.

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Теги: Верховный Суд, Украина
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