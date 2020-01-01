Рада отправила на доработку скандальный закон “О медиа”
Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение в комитет скандальный законопроект №2693 "О медиа". Соответствующее решение приняли нардепы по рекомендации комитетов.
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Об этом сообщает РБК-Украина из места событий.
Отмечается, что за это решение проголосовали 278 парламентариев.
К слову, в апреле этого года парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в ходе заседания принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа", поскольку были получены значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа.
Напомним, Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова. Страна заняла 96 место.
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