Рада отправила на доработку скандальный закон “О медиа”

Такую рекомендацию дал комитет парламента.

Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение в комитет скандальный законопроект №2693 "О медиа". Соответствующее решение приняли нардепы по рекомендации комитетов.

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Об этом сообщает РБК-Украина из места событий.

Отмечается, что за это решение проголосовали 278 парламентариев.

К слову, в апреле этого года парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в ходе заседания принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа", поскольку были получены значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа.

Напомним, Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова. Страна заняла 96 место.

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