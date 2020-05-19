В оккупированном Луганске умер главврач, с которым встречался главарь Пасечник
В оккупированном Луганске от коронавируса умер главный врач 4-й многопрофильной больницы Алексей Навроцкий. Об этом сообщает Радио Свобода.
У медика было диагностировано двустороннее воспаление легких. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.
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О болезни главврача стало известно 1 мая, когда был получен первый положительный результат на COVID-19. Через три дня после обнаружения вируса Навроцкого положили в реанимацию. Коронавирусом также заразились жена и ребенок медика.
Навроцкому было 48 лет
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Известно, что 4-ю многопрофильную больницу посещали так называемый “глава ЛНР“ Леонид Пасечник и “министр здравоохранения“ Наталья Пащенко.
Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.
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