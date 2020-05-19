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В оккупированном Луганске умер главврач, с которым встречался главарь Пасечник

Комментариев: 1
Данную больницу инспектировало так называемое "руководство ЛНР".
В оккупированном Луганске умер главврач, с которым встречался главарь Пасечник
В оккупированном Луганске умер главврач, с которым встречался главарь Пасечник
Радио Свобода

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главный врач 4-й многопрофильной больницы Алексей Навроцкий. Об этом сообщает Радио Свобода. 

У медика было диагностировано двустороннее воспаление легких. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

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О болезни главврача стало известно 1 мая, когда был получен первый положительный результат на COVID-19. Через три дня после обнаружения вируса Навроцкого положили в реанимацию. Коронавирусом также заразились жена и ребенок медика.

Навроцкому было 48 лет

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Известно, что 4-ю многопрофильную больницу посещали так называемый “глава ЛНР“  Леонид Пасечник и “министр здравоохранения“ Наталья Пащенко.

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.

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Теги: Луганск, коронавирус, Пасечник
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    19.05.2020, 16:10
Оценка:  0
БРОКЕР_666
наверное на Пасху на гундяевском шабаше икону окурку кремлёвскому лобызал? - по датам как раз сходится
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