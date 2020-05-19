ВР изменит название Дня защитника из-за гендерного неравенства

Автором законопроекта стала нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина.

19 мая Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины в День защитников Украины. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

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По словам автором законопроекта Марины Бардиной, праздник нужно переименовать, чтобы избежать гендерного неравенства, так как Украину защищают не только мужчины, но и женщины. Нардеп отметила, что с соответствующим предложением к ней обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.



“По нашему глубокому убеждению, нынешнее название праздника “День защитника Украины“ не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украины защищали также и женщины-защитницы,“ - написала в Бардина в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним,парламент отправил на доработку скандальный закон “О медиа”.

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