Обвал дома в Одессе: жильцов поселили в отели
35 человек, которые пострадали в результате частичного обвала дома в Одессе поселили в отели. Еще девять человек решили временно пожить у родственников и знакомых.
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Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, видео опубликовано на YouTube канале "Думская, 1".
Чиновник рассказал, что в доме фактически проживали 44 человека. После обвала дома, большинство из них отселили в гостиницы "Винтаж" и "Одесский дворик".
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Жеман отметил, что проживание пострадавших в отелях полностью оплачивает застройщик, который осенью прошлого года начал сносить соседний банно-прачечный комбинат. Правоохранители подозревают, что именно земляные работы рядом с домом могли стать причиной его обрушения.
Потерпевшие одесситы будут жить в отелях до завершения экспертизы, которая укажет настоящую причину ЧП.
Напомним, в Одессе обвалилась часть пятиэтажного дома. В доме 1890 года постройки обвалилась стена с первого по пятый этаж.
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