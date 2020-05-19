В Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову

Полиция не открывала производство по данному факту.

В Харькове неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Полиция по данному факту не открывала уголовное производство.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий полиции.

Отмечается, что в полиции ответили на вопрос, открывали ли производство из-за обливания красной краской памятника Жукову.

Нет, заявлений не было, и его отмыли сразу, - сообщили в пресс-службе полиции.

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К слову, на странице организации "Фрайкор" ранее было опубликовано фото на котором видно, что бюст Жукова облили красной краской.

Напомним, в Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм. Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

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