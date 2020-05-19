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В Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову

Комментариев: 1
Полиция не открывала производство по данному факту.
Памятник Жукову
Памятник Жукову
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В Харькове неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Полиция по данному факту не открывала уголовное производство.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий полиции.

Отмечается, что в полиции ответили на вопрос, открывали ли производство из-за обливания красной краской памятника Жукову.

Нет, заявлений не было, и его отмыли сразу, - сообщили в пресс-службе полиции.

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К слову, на странице организации "Фрайкор" ранее было опубликовано фото на котором видно, что бюст Жукова облили красной краской.

Напомним, в Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм. Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

 

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Теги: Жуков, осквернение, памятник
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Комментариев (2)
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Woodbrother    19.05.2020, 16:42
Оценка:  0
Woodbrother
Памятников мяснику жукову в Украине быть не должно. Украинцев этот чмырь ненавидел и уничтожал. Нафига ему тут монументы возводить ?
zalibin82    19.05.2020, 16:37
Оценка:  -1
zalibin82
Уголовное? Уголовка за неприятие вайфу луДшего?
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