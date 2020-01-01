Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Николаевом госпитализировали семью с подозрением на бешенство

Комментариев: 0
Людей покусала домашняя собака, которую заразила лиса.
Под Николаевом госпитализировали семью с подозрением на бешенство
Под Николаевом госпитализировали семью с подозрением на бешенство
Скриншот

В селе Счастливое Николаевской области была госпитализирована семья с подозрением на бешенство. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Николаевский горсовет выплатит 60 тыс грн пострадавшей от укуса бездомной собаки

В больницу попали три ребенка,их родители и бабушка. Сначала бешенством заразилась домашняя собака. Животное разорвало соседскую собаку и покусало бабушку.

Лечение пройдут все члены семьи, так как все они контактировали с больной собакой. По предварительной версии, собака заразилась от дикой лисы. 

Ранее сообщалось о том, что под Харьковом стая уличных собак напала на девушку. Бездомные животные чуть не загрызли жительницу Чугуева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Николаев, бешенство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь