Людей покусала домашняя собака, которую заразила лиса.

Под Николаевом госпитализировали семью с подозрением на бешенство Скриншот

В селе Счастливое Николаевской области была госпитализирована семья с подозрением на бешенство. Об этом сообщает ТСН.

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В больницу попали три ребенка,их родители и бабушка. Сначала бешенством заразилась домашняя собака. Животное разорвало соседскую собаку и покусало бабушку.

Лечение пройдут все члены семьи, так как все они контактировали с больной собакой. По предварительной версии, собака заразилась от дикой лисы.

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