МИД ведет переговоры об открытии авиарейсов за границу - СМИ

Во время принятия решения по открытию воздушного пространства будет оцениваться эпидемическая ситуация в соответствующих странах.

Правительство по предложению Министерства иностранных дел Украины начало работу над возобновлением авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на источник в МИД.

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“Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений“, - рассказал собеседник “ЕП“.



По информации издания, соответствующее решение одобрено Кабмином, а дипломатические миссии Украины в странах-членах Евросоюза получили указание начать переговоры по этому поводу. Во время принятия решения по открытию воздушного пространства также будет оцениваться эпидемическая ситуация в соответствующих странах.



При этом источник издания во внешнеполитическом ведомстве отметил, что пока рано прогнозировать дату открытия авиасообщения по разным направлениям.

Напомним, Ляшко рассказал, при каких условиях возобновится авиасообщение с ЕС.

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