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В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары

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В МОЗ опровергли очередной миф о коронавирусе.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая передачи этой инфекции человеку от мух или комаров. Об этом на своей странице Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины. 

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"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что промывание носа не помогает при коронавирусе.

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