Во Львовском СИЗО открыли платную камеру за 4 тысячи гривен в месяц

Министерство юстиции открыло платную камеру в СИЗО львов вслед за Киевом.

Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе Львова. Об этом на своей Facebook-странице написал министр юстиции Денис Малюська.

Читай также: Минюст показал платные камеры в СИЗО и назвал цену “проживания“

Министр рассказал, что цена проживания в такой палате составляет 1 000 гривен в сутки, 3 500 гривен в неделю, и 4 000 гривен месяц.



В будущем такую же услуга планирую внедрить в следственных изоляторах Чернигова, Харькова и Черновцах.



Отметим, что тарифы на платные камеры во Львове значительно ниже цен в Лукьяновском СИЗО. Там такая услуга стоит 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц.





Напомним, глава Минюста Денис Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram