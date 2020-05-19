Во Львовском СИЗО открыли платную камеру за 4 тысячи гривен в месяц
Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе Львова. Об этом на своей Facebook-странице написал министр юстиции Денис Малюська.
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Министр рассказал, что цена проживания в такой палате составляет 1 000 гривен в сутки, 3 500 гривен в неделю, и 4 000 гривен месяц.
В будущем такую же услуга планирую внедрить в следственных изоляторах Чернигова, Харькова и Черновцах.
Отметим, что тарифы на платные камеры во Львове значительно ниже цен в Лукьяновском СИЗО. Там такая услуга стоит 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц.
Напомним, глава Минюста Денис Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО.
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