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Во Львовском СИЗО открыли платную камеру за 4 тысячи гривен в месяц

Комментариев: 2
Министерство юстиции открыло платную камеру в СИЗО львов вслед за Киевом.
Платная камера во Львовском СИЗО
Платная камера во Львовском СИЗО
Денис Малюська/Facebook

Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе Львова. Об этом на своей Facebook-странице написал министр юстиции Денис Малюська.

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Министр рассказал, что цена проживания в такой палате составляет 1 000 гривен в сутки, 3 500 гривен в неделю, и 4 000 гривен месяц.

В будущем такую же услуга планирую внедрить в следственных изоляторах Чернигова, Харькова и Черновцах.

Отметим, что тарифы на платные камеры во Львове значительно ниже цен в Лукьяновском СИЗО. Там такая услуга стоит 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц.



Напомним, глава Минюста Денис Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО.

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Комментариев (2)
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colavova    19.05.2020, 18:08
Оценка:  0
colavova
а бронирование "апартаментов" предусмотрено?
СтальнаяКрыса    19.05.2020, 17:48
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А скільки вона коштувала у серіалі "Слуга народу"? Там мабуть намного дорожче.
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