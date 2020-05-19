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Из-за вспышки COVID-19 полиция блокировала райцентр на Тернопольщине

Комментариев: 2
Город Кременец оцеплен блокпостами, территорию населенного пункта усиленно патрулируют.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

На Тернопольщине из-за роста количества больных коронавирусом полиция ограничила въезд в райцентр Кременец. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что на въездах в Кременец установили полицейские посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

В город будут пропускать автомобили только тех лиц, которые проживают или работают в Кременце, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

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Отмечается, что в самом райцентре полицейские усилили превентивную работу. В городе начали регулярно курсировать автопатрули, которые следят за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

Напомним, главный санитарный врач анонсировал продление карантина в Украине. Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

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Теги: карантин, коронавирус, Тернопольская область, Кременец
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Комментариев (2)
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Красногвардеец1    19.05.2020, 17:42
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Продолжайте ослаблять карантин,уроды,продолжайте!
colavova    19.05.2020, 18:11
Оценка:  0
colavova
пуйло здесь твои коменты не читает)))
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