Из-за вспышки COVID-19 полиция блокировала райцентр на Тернопольщине

Город Кременец оцеплен блокпостами, территорию населенного пункта усиленно патрулируют.

На Тернопольщине из-за роста количества больных коронавирусом полиция ограничила въезд в райцентр Кременец. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что на въездах в Кременец установили полицейские посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.

В город будут пропускать автомобили только тех лиц, которые проживают или работают в Кременце, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности населенного пункта. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

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Отмечается, что в самом райцентре полицейские усилили превентивную работу. В городе начали регулярно курсировать автопатрули, которые следят за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

Напомним, главный санитарный врач анонсировал продление карантина в Украине. Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса будет продолжен до 22 июня, но ограничения будут смягчаться.

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