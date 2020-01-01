В Украину возвращается летняя жара: прогноз погоды на 20 мая

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды.

Во вторник, 20 мая, в Украине преимущественно будет тепло и сухо. Между тем, ночи будут прохладными, а в некоторых областях ожидаются дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На Западе Украины 20 мая ожидается сухой и солнечный день. На протяжении дня столбик термометра поднимется до +21 градуса по Цельсию. Ночью минимально ожидается +8 градусов.

На Востоке страны сегодня ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Температура воздуха днем колеблется от +14 до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9 градусов.

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Южным регионам синоптики обещают дождливый день. Днем воздух прогреется от +18 до +20 градусов по Цельсию, ночью - до +13.

В северной части страны 20 мая без осадков. На термометре +14…+17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.

В Центральной Украине будет солнечно и тепло. Днем ожидается +15…+19, а ночью - до +11 градусов.

В столице без осадков. На протяжении дня будет солнечно. Воздух прогреется от +15 до +17 градусов. Ночью температура опустится до +9 градусов.

Напомним, в Киеве постепенно очищается воздух. До сих пор фиксируется превышение допустимых концентраций отдельных веществ, но в целом состояние воздуха в столице улучшается.

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