Зеленский назначил нового руководителя ЦСО "А" СБУ

Зеленский сменил главу Альфа.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дусика на пост руководителя Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

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“Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины“, - сообщается в указе.

Еще одним указом уволил Александром Устименко, который руководил “Альфой“ с 2015 года.

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