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Украинцы стали в пять раз чаще предлагать взятки силовикам

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Работники правоохранительных органов тоже нередко первыми проявляют коррупционную инициативу в отношениях с гражданами.
За прошедшие три года число желающих неофициально порешать вопросы резко возросло
За прошедшие три года число желающих неофициально порешать вопросы резко возросло
rbc.ua
 
Доля граждан, по собственной инициативе предлагавших деньги, услуги, другую неофициальную плату или подарки работникам силовых органов возросла до 10,2% в 2020 году по сравнению с 2,1% в 2017 году. Об этом свидетельствуют  данные исследования компании Info Sapiens, опубликованные во вторник, 19 мая.
 
 
При этом доля граждан, которые не сталкивались с проявлениями коррупции в отношениях с полицией (без учета патрульной), СБУ, прокуратурой снизилась до 61,7% против 81,1% в 2017 году.
 
Согласно опросу, работники правоохранительных органов в 2020 году намекали или требовали деньги, подарки, услуги и другие неофициальные вознаграждения от 13,3% граждан, тогда как в 2017 году – от 9,5%.
 
Для опрошенных, которые для решения различных вопросов обращались за помощью к своим родственникам или близким, работающим в правоохранительных органах, выросла с 4,4% до 10,7%. 
 
Как сообщалось, за прошлый год в суды Украины поступило 3949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений. При этом почти 25% из этих производств суды закрыли.

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Теги: соцопросы, коррупция, силовики, борьба с коррупцией
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Источник: korrespondent.net

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