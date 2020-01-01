Украинцы стали в пять раз чаще предлагать взятки силовикам

Работники правоохранительных органов тоже нередко первыми проявляют коррупционную инициативу в отношениях с гражданами.

За прошедшие три года число желающих неофициально порешать вопросы резко возросло rbc.ua

Доля граждан, по собственной инициативе предлагавших деньги, услуги, другую неофициальную плату или подарки работникам силовых органов возросла до 10,2% в 2020 году по сравнению с 2,1% в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens, опубликованные во вторник, 19 мая.

При этом доля граждан, которые не сталкивались с проявлениями коррупции в отношениях с полицией (без учета патрульной), СБУ, прокуратурой снизилась до 61,7% против 81,1% в 2017 году.

Согласно опросу, работники правоохранительных органов в 2020 году намекали или требовали деньги, подарки, услуги и другие неофициальные вознаграждения от 13,3% граждан, тогда как в 2017 году – от 9,5%.

Для опрошенных, которые для решения различных вопросов обращались за помощью к своим родственникам или близким, работающим в правоохранительных органах, выросла с 4,4% до 10,7%.

Как сообщалось, за прошлый год в суды Украины поступило 3949 производств по уголовным делам о совершении коррупционных и связанных с коррупцией преступлений. При этом почти 25% из этих производств суды закрыли.

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