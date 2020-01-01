Дебошир разбил авто полиции и сломал нос полицейскому

Под Николаевом мужчина погулял сразу на три статьи Уголовного кодекса.

В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который порезал руку своему товарищу, а затем оказала сопротивление прибывшим полицейским. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

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Вечером в понедельник, 18 мая, сотрудники Первомайского отдела полиции получили сообщение о том, что местный житель нанес телесные повреждения своему товарищу. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что инцидент произошел между мужчинами, которые живут по соседству, в домовладении потерпевшего, во время совместного распития алкогольных напитков.

С резаной раной руки пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а 37-летнего нетрезвого злоумышленника, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства, полицейские нашли на территории его дома.

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Увидев полицейских, мужчина начал агрессивно вести себя и нецензурно выражаться. На замечание прекратить противоправные действия он стал сопротивляться полицейским и начал швырять в служебный автомобиль камни, чем вызвал повреждения на транспортном средстве. Затем злоумышленник набросился на старшего лейтенанта полиции и сломал ему нос.

В итоге правонарушителя доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Кроме ответственности за нанесение телесных повреждений товарищу (предварительно по статье 125 УК (“Умышленное легкое телесное повреждение“), местный житель будет отвечать также за сопротивление полицейскому и умышленное причинение ему телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).

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Сейчас, после объявления задержанному о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается. В соответствии с санкциями инкриминируемых статей фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, на Донбассе банда похитила и жестоко пытала молодого ветерана АТО. Ранее бывший боец добровольческого батальона неоднократно отклонял предложения бандитов стать членом их банды.

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