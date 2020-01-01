Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ

Вместо Александра Устименко, который находился на этой должности пять лет, был назначен Сергей Дусик.

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика. Об этом говорится в указах №187 и №188, подписанных во вторник, 19 мая.

Уволенный Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. Ранее он был командиром штурмовой группы спецназа Альфа.

Дусик, по информации СМИ, был командиром днепропетровского подразделения Альфы.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В частности, он назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Василия Малыша.

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