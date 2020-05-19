В воздушном пространстве угрозы для Украины только усугубляются, что требует серьезной модернизации противовоздушной обороны.

ВСУ показали план развития Воздушных сил на 15 лет и запросили денег

ВСУ показали план развития Воздушных сил на 15 лет и запросили денег

Командование Воздушных сил ВСУ представило план развития до 2035 года, в котором обозначило основные вызовы, стоящие перед ВВС и потребности для противостояния этим вызовам. Согласно плану, необходимо значительно увеличить финансирование Воздушных сил со стороны правительства Украины.

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По мнению экспертов ВС, уровень угроз для безопасности Украины, в том числе в воздушном пространстве, на следующие 15 лет остается стабильно высоким и имеет тенденцию к ухудшению.

“Мы видим, что РФ не оставляет попыток подорвать единство и целостность нашего государства, его независимость и суверенитет, и продолжает наращивать свой потенциал в воздушном пространстве вблизи наших границ. Так же, в долгосрочной перспективе ожидается появление новых вызовов национальной безопасности в воздушном пространстве“, - говорится в документе.

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В связи с угрозами командование Воздушных сил акцентирует внимание не необходимости дополнительного финансирования со стороны правительства Украины.

“Реализация этого видения требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности ее реализация потребует разработки государственных целевых программ переоснащения зенитных ракетных войск (закупки распределенных зенитно-ракетных комплексов средней дальности) и тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров“, - отметили в ВСУ.

Напомним, в Укроборонпроме рассказали о новой радиолокационной станции для ЗРК. Радиолокационная станция совместима с ЗРК отечественного и зарубежного производства.

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