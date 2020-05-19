Украинка скончалась от COVID-19 в Британии

Теперь посольство решает вопрос с репатриацией тела женщины. Это девятая жертва среди украинских граждан за рубежом.

В Британии от коронавируса умерла украинка

В Великобритании скончалась гражданка Украины из-за осложнений от коронавируса. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН во вторник, 19 мая.

"19 мая 2020 года Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертей (графство Суррей) гражданки Украины, 1978 г.р., инфицированной коронавирусом", - сказал Погорельцев.

Теперь посольство содействует родственникам покойной в оформлении необходимых документов и решении вопроса репатриации тела. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Женщина стала девятой гражданкой Украины, умершей за границей от коронавируса. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.

Напомним, что ранее в МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей. С начала пандемии более 17 тысяч украинцев обратились к дипломатам в рамках программы Захист.

Также сообщалось, что в Украину авиарейсами эвакуировали еще 550 человек. Все прибывшие граждане прошли процедуру температурного скрининга и согласились на самоизоляцию.

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