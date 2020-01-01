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Маска Слуги народа и пенис на площади: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 19 мая 2020 года.
Модель увеличила ягодицы и не смогла сидеть
Модель увеличила ягодицы и не смогла сидеть
Instagram/ms.sethii
Cмотрите фотогалерею Маска Слуги народа и пенис на площади: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 19 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве сжигают использованные защитные маски, а "Слуга народа" пришла в Раду в вязаной маске.
 
В центре Венеции установили бетонный пенис, а девушка в Китае отправила парню-изменщику тонну лука.
 
Закарпатье заполнено мусорными свалками, а в Днепре на стадо коз надели защитные маски.
 
 

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Теги: животные, фото, свалка, Жуков, маски, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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