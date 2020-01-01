Маска Слуги народа и пенис на площади: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 19 мая 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Маска Слуги народа и пенис на площади: фото дня
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 19 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве сжигают использованные защитные маски, а "Слуга народа" пришла в Раду в вязаной маске.
В центре Венеции установили бетонный пенис, а девушка в Китае отправила парню-изменщику тонну лука.
Закарпатье заполнено мусорными свалками, а в Днепре на стадо коз надели защитные маски.
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