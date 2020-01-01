Маска Слуги народа и пенис на площади: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 19 мая 2020 года.

Модель увеличила ягодицы и не смогла сидеть Instagram/ms.sethii

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 19 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве сжигают использованные защитные маски, а "Слуга народа" пришла в Раду в вязаной маске.

В центре Венеции установили бетонный пенис, а девушка в Китае отправила парню-изменщику тонну лука.

Закарпатье заполнено мусорными свалками, а в Днепре на стадо коз надели защитные маски.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet