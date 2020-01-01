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Фонд госимущества выставил на продажу необычный объект

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Бывший военный бункер давно заброшен и находится в неудовлетворительном состоянии, но это не смущает чиновников.
За данный объект Фонд хочет получить минимум 1,78 млн грн
За данный объект Фонд хочет получить минимум 1,78 млн грн
https://privatization.gov.ua/
 
Фонд государственного имущества продает подземный железобетонный бункер, который в советский период был построен в военных целях. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте ФГИ.
 
 
Отмечается, что сборно-монолитный бункер котлованного типа был введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2002 году передан из управления министерства обороны в распоряжение Ивано-Франковской облгосадминистрации.
 
В настоящее время находившееся в бункере оборудование демонтировано, само сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. 
 
Площадь бункера составляет 2,5 тыс. кв. м., его стартовая цена составляет 1,78 млн грн. "Информация о земельном участке отсутствует. Договоры аренды отсутствуют. Объект зарегистрирован", - отмечается в аннотации.
 
Как сообщалось ранее, назначенный на 8 мая электронный аукцион по продаже 100% акций ООО Николаевская электроснабжающая компания был отменен после вмешательства Государственного бюро расследований.
 
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Теги: приватизация, торги, аукцион., Фонд госимущества, продажа
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Источник: korrespondent.net

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