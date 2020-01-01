Фонд госимущества выставил на продажу необычный объект

Бывший военный бункер давно заброшен и находится в неудовлетворительном состоянии, но это не смущает чиновников.

Фонд государственного имущества продает подземный железобетонный бункер, который в советский период был построен в военных целях. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте ФГИ.

Отмечается, что сборно-монолитный бункер котлованного типа был введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2002 году передан из управления министерства обороны в распоряжение Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В настоящее время находившееся в бункере оборудование демонтировано, само сооружение находится в неудовлетворительном состоянии.

Площадь бункера составляет 2,5 тыс. кв. м., его стартовая цена составляет 1,78 млн грн. "Информация о земельном участке отсутствует. Договоры аренды отсутствуют. Объект зарегистрирован", - отмечается в аннотации.