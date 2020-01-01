Когда человек заходит в кабину, его в течение пяти секунд окутывает дезинфицирующий туман.

В Харькове изготовили кабину для дезинфекции людей на входе в помещение. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 19 мая.

Кабина, созданная на харьковском предприятии Zotti, может пропускать до 500 человек в час. При входе в кабину, открытую с обеих сторон, человека окутывает дезинфицирующий туман. Обработка длится пять секунд, при этом человек остается совершенно сухим.

"Принцип дезинфекции людей на входе в любое помещение сейчас актуален в разных странах мира - от Турции до Китая. Мы позаимствовали эту идею, но насытили ее собственными новациями, по сути, реализовали с нуля. К примеру, мы установили в кабине датчик температуры тела, когда при слишком высоком показателе включается предупреждающая красная подсветка, есть и бесконтактный дезинфектор для рук, система оповещения готовности кабины к очередной дезинфекции, поддон для сбора отработанной жидкости. Чтобы не перечислять остальное, скажу, что такие кабины могут быть установлены в любом помещении - от магазина до метро и аэропорта, причем габариты позволяют проходить через такой контроль и матери с детской коляской, и инвалиду- колясочнику. Причем пропускная способность такой сквозной кабины - до 500 человек в час", - рассказал разработчик Борис Цеханский.

Предприятие переквалифицировалось, когда основное производство (выпуск комплектующих для изготовления обуви) остановилось из-за карантина. Теперь есть возможность выпускать до 20-ти туннельных кабин за полмесяца: "Были бы заказы, справимся. Такого в Украине больше никто не делает".

Cмотрите фотогалерею: В Харькове создали кабину для дезинфекции

Напомним, что ранее ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса. Покрытие можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми - например, на ручки дверей и кнопки лифтов.

Также сообщалось, что ученые разработали "умный" шлем, сканирующий температуру вокруг. Теперь шлем тестируют в аэропортах Италии. Людей с повышенной температурой могут не пустить на рейс.

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