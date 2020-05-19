В США расследуют отмывание денег ПриватБанка

Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.

В американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывание денег из Приватбанка. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило издание BuzzFeed News.

Отмечается, что большое жюри изучает финансы Коломойского выведенные из Приватбанка перед национализацией. По данным следствия, деньги выводились из ПриватБанка в США через лабиринт оффшорных компаний, а в США на них скупали активы. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро, 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками и сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были "сделаны намерено, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность". Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

По информации BuzzFeed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину. В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

Конец эпопеи с антиколомойским законом. Что дальше

Ранее в Верховном суде заявили, что на рассматривающих дело о национализации банка судей оказывают давление, в частности генпрокурор Венедиктова.

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