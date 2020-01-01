Львовские медики устроили чиновникам "коридор позора"

Врачи противотуберкулезного диспансера утверждают, что их амбулаторию закрывают ради продажи здания в сосновом лесу на окраине города.

Медики львовского противотуберкулезного диспансера, которые вскоре могут остаться без работы из-за второго этапа медреформы, устроили "коридор позора" для чиновников местной и центральной власти. Соответствующее видео записала и обнародовала в Facebook одна из сотрудниц медучреждения Светлана Косик.

Сотрудники медучреждения записали на видео свое обращение к власти, после чего демонстративно начали поворачиваться к камере спинами.

"Мы выбирали вас не для того, чтобы вы лишали нас наших рабочих мест. Мы нанимали вас за бюджетные средства не для того, чтобы вы получали миллионные зарплаты и многотысячные премии, а нам не выплачивали даже наши мизерные заработные платы. Вы служите украинским людям. И лишаете их права на достойную медицинскую службу. Лишаете права выбора врача и лечебного учреждения", - сказали врачи.

Медики отмечают, что их амбулаторию закроют по решению Львовского областного совета № 874 от 10.09.2019 года.

"Этим решением предусматривается ликвидация нашего учреждения с массовым высвобождением работников путем присоединения к КНП ЛОР Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр (Центре легочного здоровья)", - говорят медики, отмечая, что при этом будут уволены 204 человека.

Врачи отметили, что ранее в ходе оптимизации прекратило существование детское стационарное отделение, его перенесли в упомянутый Центр легочного здоровья. Теперь оно расположено в корпусе, где находятся стационарные отделения для взрослых, в которых "лечатся больные с бактериовыделением, с широкой лекарственной устойчивостью, и пациенты с сочетанием ТБ/ВИЧ инфекцией, что представляет реальную угрозу для детей".

При этом отмечается, что у детей нет условий для обучения, прогулок на свежем воздухе.

"Помещение же нашего стационарного детского отделения планируется продать, поскольку оно расположено в сосновом лесу на окраине города на территории площадью 7,18 гектаров. По нашему мнению, именно с целью реализации этого объекта и затеяна так называемая реформа противотуберкулезной службы в г. Львове", - заявляет коллектив.

По их словам, без этого объяснения решение облсовета кажется странным и нелогичным, ведь диспансер успешно справляется с задачей амбулаторного ведения (диагностика, лечение, профилактика) больных туберкулезом и контактных лиц. Для этого есть квалифицированный персонал и соответствующее материально-техническая база.

Накануне с ообщалось, что бельгийские медики устроили “коридор позора” премьер-министру. Врачи и медсестры выстроились по обе стороны дороги по которой ехала глава правительства и развернулись к ее машине спинами.

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