В НБУ назвали сроки транша МВФ

Президент еще не подписал закон о банках, что было условием МВФ. В Нацбанке ожидают решение вопроса в течение нескольких недель.

В Нацбанке заявили, что получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель и традиционных для МВФ процедур. Об этом шла речь во время встречи руководства НБУ с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщает во вторник, 19 мая, пресс-служба Нацбанка.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет Президент. А дальше получения средств от Международного валютного фонда - это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

В ведомстве отметили, что вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.

Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.

Великобритания ранее профинансировала подготовку экспертов НБУ Банком Англии и сейчас помогает НБУ работать над обеспечением доступности финансовых услуг в рамках проекта, реализованы Международной финансовой корпорацией при софинансировании Швейцарии.

Ранее Смолий сообщал, что Украина получит транш МВФ только после подписания президентом закона о банках.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках сделки с МВФ правительство Украины ожидает получить пять миллиардов долларов.

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