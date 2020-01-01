Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине появился реестр пострадавших во время конфликта на Донбассе

Комментариев: 0
Гражданам это даст возможность получить статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.
Граждан, понесших ущерб из-за боевых действий, призывают обращаться в прокуратуру
Граждан, понесших ущерб из-за боевых действий, призывают обращаться в прокуратуру

Прокуратура Луганской области создает реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это даст возможность гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.

Ведением реестра занимается управления надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

"Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или захвачено Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - заявили в прокуратуре.

Там также обратили внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных.

Напомним, на прошлой неделе на линии разграничения в зоне ООС женщине оторвало ногу.

А в Авдеевке сепаратисты обстреляли жилой квартал. Одна граната от гранатомета АГС-17 разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: прокуратура, донбасс, компенсация, реестр, Луганская область, Донбас, агрессия России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь