В Слуге народа не будут голосовать за законопроект Зеленского о СБУ

Депутаты из Слуги народа намерены завернуть на доработку президентский проект закона о реформе СБУ.

Фракция Слуга народа не будет поддерживать президентский законопроект об усовершенствовании деятельности СБУ на завтрашнем заседании Рады. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает УНН.

"Планируем отправить на повторное первое чтение, то есть доработать в комитете", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли завтра фракция поддерживать президентский законопроект по совершенствованию деятельности СБУ.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. А сегодня Зеленский сменил начальника центра спецопераций СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet