Резников рассказал о подготовке встречи в Берлине

Перед новой встречей "нормандской четверки" проходит инвентаризация выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже 9 декабря.

Президент Владимир Зеленский готов к встрече "нормандской четверки", которую можно было бы провести в режиме видеоконференции. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24.

Вице-премьер заявил, что Российская Федерация не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, что в свою очередь сделала украинская сторона. Однако президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате.

Резников также отметил, что встречу "нормандской четверки" можно было бы провести в режиме видеоконференции.

"Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - заявил вице-премьер.

Он сообщил, что лично предлагал главе российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

"Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Россия не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.

Резников также напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

Напомним, неделю назад на переговоры по Донбассу в Берлин летал замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Он переговоры назвал конструктивными. Консультации в Берлине дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в нормандском формате и в трехсторонней Контактной группе в Минске, считает представитель Кремля.

А в начале июня глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетят Берлин для переговоров по Донбассу.

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