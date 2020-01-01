В больнице Ровно 33 медика заразились COVID-19

В ОГА сообщили, что вспышка произошла из-за того, что не всегда вовремя удается диагностировать болезнь пациента, поступающего в неотложном состоянии.

В Ровненской центральной городской больнице коронавирус обнаружили у 33 медиков. Об этом вечером во вторник, 19 мая, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"В Ровненской ЦГБ у 33 медиков подтвержден диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение и в дальнейшем продолжит лечить пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных случаях не всегда вовремя удается диагностировать болезнь пациента, поступающего в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез. Из-за этого и возникают случаи, когда они инфицируются, как это произошло в Ровненской городской центральной больнице.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что в области зафиксировано еще 14 случаев COVID-19.

"По состоянию на вечер 19 мая в Ровенской области подтверждено 14 новых случаев заболевания на COVID-19", - написал Коваль.

Он отметил, что в Ровенской области зарегистрировано 1218 случаев заболевания на COVID-19.

"Из них - 250 медработников и 90 детей. Из-за осложнения, вызванных коронавирусом, 29 случаев летальных", - отметил Коваль.

Также по его словам, преодолели COVID-19 - 436 человек.

Напомним, на телеканале в Ровно произошла вспышка COVID-19. Всех сотрудников телеканала отправили на дистанционную работу. Вскоре стало известно, что один из телевизионщиков умер от коронавируса.

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